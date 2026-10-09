Robert Mayer Lecture: Warum essen wir, was wir essen?

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Wir essen nicht nur, weil wir hungrig sind: Unsere Ernährung hat viel mit Emotionen, Erziehung und Gewohnheiten zu tun. Bei unserer Robert Mayer Lecture erfährst du, wie unser Alltag beeinflusst, was auf unserem Teller landet.

Zu Gast ist Dr. Laura König, Professorin für Gesundheitspsychologie an der Universität Wien, die sich in ihrer Forschung ganz dem Essverhalten eines gesunden Durchschnittsmenschen widmet.

Bei ihrem Vortrag gibt sie unter anderem einen Einblick in aktuelle ernährungspsychologische Studien, bei denen Smartphone-Apps und täuschend echte Lebensmittel-Nachbildungen eine Rolle spielen. Außerdem verrät sie, wie man sich mithilfe kleiner psychologischer Tricks ganz einfach gesünder ernähren kann.

Referentin: Dr. Laura König ist Professorin für Gesundheitspsychologie an der Universität Wien.