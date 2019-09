Robert-Mayer-Lecture: Klimawandel: Heute, in der Region, in der Natur

Wie wird sich der Klimawandel regional auswirken? Um diese Frage beantworten zu können, sind neue Forschungsanstrengungen nötig. Wie heiß es in einer bestimmten Region wird, hängt auch von der Vegetation ab. Was auf den Äckern wächst, hängt vom Klima ab – und beeinflusst umgekehrt wiederum das Klima. Neue Klimamodelle müssen solche Faktoren genauer betrachten und insbesondere viel genauer auf einzelne Regionen schauen. Forscher der Universität Hohenheim haben den Kraichgau als Modellregion in den Blick genommen. Prof. Dr. Thilo Streck berichtet über neue Forschungen zur Wechselwirkung von Vegetation und Klima sowie über neue regionale Klimasimulationen.

Prof. Dr. Thilo Streck leitet den Fachbereich Biogeophysik an der Universität Hohenheim. Er hat Fragen des Klimawandel u.a. bereits in mehreren Forschungsprojekten der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) untersucht. Seit 2017 ist er Mitglied der DFG-Senatskommission für Erdsystemforschung.