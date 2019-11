Robert-Mayer-Lecture: Neue Wege gehen

Aktiv dem Klimawandel begegnen: Der Klimawandel ist eine Tatsache. Besonders in der Arktis sind die Auswirkungen der globalen Erwärmung dramatisch. Ein „Weiter wie bisher“ ist im Sinne der Generationengerechtigkeit unverantwortlich. Daher ist es an der Zeit, neue Lösungsansätze aufzuzeigen. Mit seinem Segelschiff „Dagmar Aaen“ ist Arved Fuchs als Botschafter in Grönland und im hohen Norden unterwegs – getragen von Abenteuerlust, Wissbegierde und Forscherfreude. Mit wissenschaftlicher Unterstützung und vor allem im Dialog mit Menschen vor Ort werden neue Perspektiven und Lösungsvorschläge erörtert, wie dem Klimawandel begegnet werden kann.

Arved Fuchs ist ein deutscher Polarforscher und Buchautor. Seit 1977 führen ihn zahlreiche Expeditionen vor allem in arktische Gebiete. Mit dem umgerüsteten Segelschiff Dagmar Aaen erkundet er seine Expeditionsziele primär vom Wasser aus. Arved Fuchs ist einer der deutschen Botschafter der internationalen UN-Dekade; Biologische Vielfalt und ehrenamtlicher Klimawald-Botschafter der Stiftung Klimawald.