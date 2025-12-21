Robert Mayer Lecture: Was und wie sollen Kinder zukünftig lernen?

Vortrag

experimenta: Science Dome Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn

Herausforderungen im Bildungssystem in Zeiten Künstlicher Intelligenz.

Rasante technologische Weiterentwicklungen stellen Akteurinnen und Akteure im Bildungsbereich vor allem hinsichtlich des Umgangs mit generativer künstlicher Intelligenz derzeit vor große Herausforderungen. Mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz wird entweder die Hoffnung verbunden, Unterricht würde insgesamt besser und effektiver, oder aber die Warnung, Kinder würden am „echten“ Lernen gehindert. Die aktuelle Diskussion spiegelt das Spannungsfeld zwischen technologischem Fortschritt, pädagogischer Verantwortung und gesellschaftlichen Werten wider. Im Rahmen des Vortrags wird auf eine mehrperspektivische Auseinandersetzung mit dem Thema fokussiert, um damit einen Beitrag zu notwendigen Transformationsprozessen im deutschen Bildungssystem zu leisten.

Referentin: Prof. Dr. Uta Hauck-Thum, Professur für Grundschulpädagogik und –didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Info

experimenta: Science Dome Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn
Vorträge & Lesungen
Google Kalender - Robert Mayer Lecture: Was und wie sollen Kinder zukünftig lernen? - 2026-02-24 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Robert Mayer Lecture: Was und wie sollen Kinder zukünftig lernen? - 2026-02-24 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Robert Mayer Lecture: Was und wie sollen Kinder zukünftig lernen? - 2026-02-24 19:30:00 Outlook iCalendar - Robert Mayer Lecture: Was und wie sollen Kinder zukünftig lernen? - 2026-02-24 19:30:00 ical

Tags