Robert Menasse | Die Erweiterung

28. Literaturtage Esslingen am Neckar

**Kartenverkauf ab dem 22. Oktober **

Die Hauptstadt war nur der Anfang. Nachdem Robert Menasse herausgefunden hat, dass die undurchsichtige Bürokratie der EU literaturfähig ist, verlagert er in Die Erweiterung sämtliche Vertreter:innen der europäischen Union vom glatten politischen Parkett Brüssels auf den schwankenden Boden eines albanischen Kreuzfahrtschiffs. Denn die Zukunft der EU wird nicht in Brüssel, Straßburg oder gar Auschwitz entschieden, sondern da, wo die südöstliche Grenze der EU verlaufen soll – also, von Mitteleuropa aus südöstlich, versteht sich.

Die zwei polnischen ‚Brüder‘ Mateusz und Adam haben im Untergrundkampf gegen das kommunistische Regime geschworen, zusammenzuhalten. Einer von ihnen macht später Karriere bei der europäischen Kommission, der andere nicht. Aus der tiefen Verbundenheit erwächst während der Vorbereitungen für die Westbalkankonferenz in Polen eine unversöhnliche Feindschaft von europäischen Dimensionen.

