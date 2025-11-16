28. Internationales Pianistenfestival

Robert Neumann Uraufführung einer eigenen Klaviersonate

Frédéric Chopin 12 Etüden op. 10

Amy Beach Ballade op. 6

Robert Neumann (* 2001) gewann trotz seiner Jugend zahlreiche nationale und internationale Wettbewerbe – zuletzt einen 1. Preis bei NYCA (New York Concert Artists) 2023, den Gold Award beim NTD International Piano Competition 2024 in New York sowie den Deutschen Musikwettbewerb im selben Jahr. 2021 wurde er zum OPUS KLASSIK Nachwuchskünstler gekürt. Von 2018 bis 2022 wurde Robert Neumann als SWR2 New Talent gefördert. Seine Aufnahmen erscheinen bei SWRmusic/Naxos und der Deutschen Grammophon.

Sein Orchesterdebüt mit dem Radiosinfonieorchester Stuttgart gab der junge Pianist im Alter von acht Jahren. Er war Gast beim „Moscow Meets Friends“ Festival 2013, bei den Schwetzinger Festspielen, Gstaad Menuhin Festival, dem Schleswig-Holstein Festival, Interlaken Classics Bern und Classical Bridge Festival in New York. 2024 gründete er ein Klavierfestival, welches unter seiner Leitung überwiegend internationale Pianisten der neuen Generation präsentiert.

Mit Julia Fischer, Daniel Müller-Schott, Sebastian Manz, Olli Mustonen und vielen anderen teilt Robert die Begeisterung, Faszination und Freude am gemeinsamen Musizieren. Roberts Kompositionen wurden jüngst u.a. von Julia Fischer, Benjamin Nyffenegger und Alexey Stadler uraufgeführt.