ROBERTA - Auf Liebe programmiert!

Adrian (Jens Woggon), ein etwas eigenbrötlerischer Schöngeist, sieht sich selbst gerne als kreativen Kunstexperten, während seine dominante Frau Mama (Petra Preuß) ihn lieber als erfolgreichen Leiter des Familienunternehmens sähe und ihn drängt, endlich eine standesgemäße Braut zu präsentierten. Das einzige weiblichen Wesen in Adrians Umfeld, Putzfrau Olga (Nici Neiss) kommt leider dafür nicht in Frage, aber vielleicht kann Prof. Albert Weinstein, Leiter der Forschungsabteilung, seinem Juniorchef aus der Patsche helfen.

Der Professor arbeitet nämlich seit Jahrzehnten heimlich an ROBERTA (Dorothe Förster), der humanoiden Super KI! Diese Roboterfrau könnte Adrian kompetent bei der Konzernführung zur Seite stehen, und zudem ist sie obendrein auch noch charmant, ausgesprochen sexy und das Beste - man kann sie jeder Zeit ausschalten und in den Schrank stellen! Also die perfekte Ehefrau!

Adrian willigt ein und gerät von einem Schlamassel in das Nächste und so nimmt die aberwitzige Geschichte „vollautomatisch“ ihren digitalen Lauf und führt zu einem pointenreichen Schlagabtausch zwischen künstlicher Intelligenz und natürlicher Dummheit!

Nach dem großen Erfolg in 2023 und 2024 wieder zurück auf dem Theaterschiff!

Regie: Cordula Polster

Regieassistenz: Karin Urban