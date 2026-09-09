Roberto Capitoni "60 ist das neue 40"

60 ist das neue 40 – denn die besten Jahre kommen nach den guten. Früher galt 60 als richtig alt, heute denkt man an Tom Cruise, Campino oder Roberto Capitoni. Liegt es an moderner Medizin, guter Pflege oder einfach am Zeitgeist?

Spam-Angebote zu Gewichtsverlust, Prostata oder Krampfadern helfen jedenfalls nicht weiter. Zwischen Hautcremes, Botox-Gedanken, weniger Geburtstagseinladungen und mehr Beerdigungen pendelt Roberto zwischen Lachkrampf und Verzweiflung. Die nahe Bahn-Ermäßigung und der Blick in Apotheken Umschau oder Rentenauskunft tragen ihr Übriges dazu bei. Und dann ist da noch Onkel Luigi, der Roberto regelmäßig in absurde Lebenssituationen bringt. Lebendige Stand-up-Comedy in 4D – und wo Capitoni draufsteht, ist auch Roberto drin.