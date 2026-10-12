Roberto Capitoni: 60 ist das neue 40

60 ist das Neue 40, denn die besten Jahre kommen nach den Guten und das konnten weder die Dinosaurier noch die Einwohner von Pompeji von sich behaupten.

Als er jung war, war 60 schon alt, also wirklich alt. Heute denkt man: Tom Cruise, Campino, Jim Carrey und Roberto Capitoni, sind alle schon über 60? Liegt es an der neuen Titan-Hüfte, am Viagra oder an der guten Pflege der Ehefrauen? Tägliche unzählige Angebote, die allesamt im Spam Ordner landen, von sicherem Gewichtsverlust über Befreiung von Prostatitis bis hin zu Krampfader Produkten, helfen Roberto in diesem Fall auch nicht weiter. Also was macht man jetzt? Auch die Einladungen zu runden Geburtstagen nehmen gleichermaßen ab, wie die Beerdigungen zunehmen. Aber Roberto wäre nicht Roberto, wenn er nicht im Handumdrehen ein paar einfache Tricks zur Hand hätte, um wieder jung zu wirken. Und wenn das alles nicht schon genug wäre, ist da noch sein Onkel Luigi, der ihm nicht unbedingt immer helfend zur Seite steht. Das ein oder andere Mal bringt er Roberto in sehr absurde Lebenssituationen, in denen es unter Umständen schneller vorbei sei, als ihm lieb ist. Lebendige Stand-Up-Comedy in 4D: Sehen, Hören, Fühlen, Lachen! Und wo Capitoni drauf steht, ist auch bekanntermaßen Roberto drin.