Roberto Capitoni - Best Of

Roberto Capitoni

Roberto Capitoni feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Also höchste Zeit für ein BEST OF mit seinen persönlichen Lieblingsnummern aus den vorangegangenen 7 Solo Programmen und Klassikern, wie u.a. dem legendären Elektro-Man!

Der sympathische Italo-Schwabe erzählt von ebenso liebenswerten wie skurrilen Erlebnissen mit seinem Patenonkel Luigi und vom Aufwachsen in Isny im Allgäu, einer verträumten schwäbischen Kleinstadt. Von seinem Lieblingssport Fußball, bei dem zwei Herzen in seiner Brust schlagen und natürlich von dem täglichen Chaos in seiner eigenen Mehrnationen-Familie. Nach diesem Abend wissen Sie, wie pubertäre Töchter auf der ganzen Welt ihre Väter um den Verstand bringen.

Auf charmante und höchst amüsante Weise entführt Roberto sein Publikum in seinen alltäglichen Wahnsinn, schlüpft in zahlreiche unterschiedliche Charaktere und Rollen und lässt diese auf der Bühne lebendig werden. Natürlich spielt er alle Rollen selbst. Utensilien braucht er dazu keine - sein Bewegungstalent, die akrobatische Mimik, der quirlige Körper und großartige Geschichten genügen, um den Zuschauern einen Haufen Spaß zu bereiten! Das ist lebendige Stand-up- Physical- Visuelle- Comedy in 4D: Sehen, Hören, Fühlen, Lachen!

Eine aberwitzige Reise durch zwei Kulturen, die vielleicht mehr gemeinsam haben, als Sie denken…

„Das Publikum warf sich weg vor Lachen“

(Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

„Energiebündel mit unerschöpflichem Reservoir an Situationskomik“

(Achener und Bühler Bote ABB)

„90 Minuten ununterbrochen Freude verbreitet“

„Überspitzt und extrem witzig“

(Frankfurter Neue Presse)