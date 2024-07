Vava Vilde & House of V - Summer of Love

Bereits das vierte Jahr spielt "House of V“ als die bekannteste und erfolgreichste Stuttgarter Drag Queen - Gruppe im Renitenztheater. Sie bieten mit ihren ausverkauften Shows einen bunten Abend voller außergewöhnlicher Looks, spannenden Lipsync Performances zu verschiedensten Musikrichtungen, Stand-Up und Comedy. Inklusive eigens für die Show produzierten Videos. House of V verspricht neue Auftritte aller sechs talentierten Künstler und einen grandiosen Abend voller guter Stimmung, Humor, Emotionen, Spannung & Dramatik - ein Schmaus für die Augen und die Ohren. Und so laden Danny, Luna, Misty, Rachel, Sir & Vava dieses Jahr zu einem Summer of Love. Eindrücke der letzten Shows finden sich auf den Social Media Accounts der Drag Queens.