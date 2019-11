Roberto Capitoni: Spätzle, Sex und Dolce Vita

× Erweitern Roberto Capitoni

Ganz nah dran – die neue Reihe im Reinhold-Maier-Saal inkl. Snack und einem Getränk in der verlängerten Pause.

In seinem Bühnenprogramm begibt sich der Klasse-Kabarettist Roberto Capitoni auf die Suche nach seinen Wurzeln und letztlich nach sich selbst. Dabei muss er feststellen, dass selbst ein gestandener Halbitaliener mit zunehmendem Alter immer häufiger fragt: Wer bin ich? Ein Italiener gefangen in einem deutschen Körper? Mit schwäbischer Seele? Oder gar umgekehrt? Der spendable, und zu jeder Feier bereite Südländer oder der sparsame, penible und ordnungsliebende Schwabe? Spätzle al dente, oder doch lieber Spaghetti mit Roter Beete? Er erzählt von ebenso liebenswerten wie skurrilen Erlebnissen mit dem Patenonkel Luigi, vom Aufwachsen in Isny im Allgäu, von seinem Lieblingssport Fußball, bei dem auch zwei Herzen in seiner Brust schlagen, und natürlich von dem täglichen Chaos in seiner eigenen Mehrnationen – Familie. Nach diesem Abend wissen Sie, wie pubertäre Töchter auf der ganzen Welt ihre Väter in den Wahnsinn treiben können…Auf charmante und höchst amüsante Weise entführt Roberto sein Publikum für einen Abend in seinen Alltag, schlüpft in zahlreiche unterschiedliche Charaktere und Rollen und lässt diese auf der Bühne lebendig werden. Im Eintritt inklusive ist ein italienischer Snack und ein Glas Rotwein o.ä.