Pfad-Finder Multivisions-Vortrag

Mountainbike-Abenteuer mit Harald Philipp.

Eine Philosophie vom Biken und Leben auf unbekannten Pfaden. Harald Philipps neuer Live-Vortrag führt von den Hausgipfeln der Alpen in die entlegensten Landschaften der Welt: Von vereisten Vulkanen in Sibirien über die höchsten Pässe des Himalaya bis ins unfreie Nordkorea. Dabei entdeckt Harald, dass „Höher – Schneller – Weiter“ nicht mehr die richtige Richtung für seine Abenteuer ist. Was findet er stattdessen? PFAD-FINDER ist eine Geschichte über die Neugier auf das Unbekannte. Über die Freiheit, seinen Lebensweg selbst zu gestalten – und im Unterwegssein zu finden. Eine abwechslungsreiche Reise mit vielen Wendepunkten, Humor und Selbstironie. Harald nimmt das Publikum mit auf einen abenteuerlichen und authentischen Trip durch sein Leben. Ein Vortrag, der motiviert, die ausgetretenen Wege zu verlassen und spielerisch neue Pfade zu finden. Außergewöhnliche Fotos und Filme entführen die Zuschauer live zu spektakulären Pfaden. Helmkameras lassen den Weg durch Haralds Augen sehen, Luftaufnahmen machen schwerelos und Zeitlupen halten die schönsten Momente fest. Nur der Fahrtwind fehlt.

Eine Kooperation mit Expedition Erde