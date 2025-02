60 ist das Neue 40 ...Männer-Träume eines Italo-Schwaben

Sind die guten Jahre wirklich Sex, Drugs & Rock ´n` Roll? Oder eher Freibad, Eis und Pommes Schranke? Als Roberto Capitoni jung war, war 60 schon alt, also wirklich alt. Heute denkt man: Tom Cruise, Campino, Jim Carrey und Roberto Capitoni, sind alle schon über 60? Liegt es an der neuen Titan-Hüfte, am Viagra oder an der guten Pflege der Ehefrauen? Tägliche unzählige Angebote, die allesamt im Spam Ordner landen, von sicherem Gewichtsverlust, über Befreiung von Prostatitis, bis hin zu Krampfader Produkten, helfen Roberto in diesem Fall auch nicht weiter.

Also was macht man jetzt? Hautcremes oder doch gleich Botox? Er stellt fest, dass die Einladungen zu runden Geburtstagen gleichermaßen abnehmen, wie die Beerdigungen zunehmen. Aber Roberto wäre nicht Roberto, wenn er nicht im Handumdrehen ein paar einfache Tricks zur Hand hätte, um wieder jung zu wirken.

Und wenn das alles nicht schon genug wäre, ist da noch sein Onkel Luigi, der ihm nicht unbedingt immer helfend zur Seite steht. Im Gegenteil. Das ein oder andere Mal bringt er Roberto in sehr absurde Lebenssituationen, in denen es unter Umständen schneller vorbei sei, als ihm lieb ist.