Roberto Petroli Trio

Vielfalt und Gegensätze zeichnen das Trio des italienischen Klarinettisten und Saxofonisten Roberto Petroli aus. Der aus Bari stammende Musiker ist ein Weltenbummler und in vielen musikalischen Stilrichtungen zuhause. Die Liebe zur klassischen Musik in der einen Brust, die Leidenschaft für den Jazz in der anderen, und natürlich die Sehnsucht nach der Musik aus seiner Heimat im Süden Italiens. Zusammen mit Stefania Verità (Cello, E-Cello) und Gianvito di Maio (Keyboards) bringt Petroli seine Vielseitigkeit besonders zum Ausdruck. Die beiden Mitmusiker sind ebenso wie der Bandleader in vielen Musikrichtungen bewandert und tragen so zur Vielfalt dieser Besetzung teil.