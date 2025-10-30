Roberto Santamaria & Friends

Diese Musiker eint die Leidenschaft für polyrhythmischen Jazz und spielerische Leichtigkeit.

Der Kubaner Roberto Santamaria hat mit langjährigen Jazzfreunden aus Baden-Württemberg ein neues Projekt gestartet, das bei den Tübinger Jazz & Klassiktagen 2024 Premiere hatte. „The Caribbean Sound of Jazz“ ist ein vielseitiges Programm aus der reichhaltigen Jazzgeschichte der Karibik und Lateinamerikas. Die Band nimmt das Publikum mit nach Kuba und Puerto Rico, nach Brasilien und Afrika, als Tribut an die Sklavengeschichte Lateinamerikas.

Die Freude am Improvisieren ist ihnen ins Gesicht geschrieben. In ihrer vertrauten Kommunikation auf der Bühne entstehen immer wieder überraschende Momente. Diese Lebens- und Spielfreude kommt auf, weil sich diese Musiker schon lange kennen und blind verstehen. Mit heiterer Stimmung verbreiten sie positive Energie. „In Deutschland ist Jazz oft bierernst“, witzelt Roberto. „In Lateinamerika ist es ein Ausdruck großer Freiheit und Fröhlichkeit. Zu unserem Jazz darf getanzt werden.“

Ein unvergesslicher, freudvoller Abend wartet auf sein Publikum.