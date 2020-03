Roberto Bianco & Die Abbrunzati Boys, das ist Musik wie eine laue Sommernacht an der Adria: Palmen, Vino Bianco und von der anliegenden Trattoria duftet es noch nach den soeben verspeisten Tagliatelle al Salmone. Das aus Sirmione am Gardasee stammende Duo (1984: Nachwuchspreisträger des Internationalen Schlagerfestival Rio De Janeiro; 1992: Preisträger „International“ beim Schlagersymposium Salzburg) gab 2015 nach mehr als 15 Jahren Bühnenabstinenz sein Comeback bekannt und ist zurück, um sich erneut einen Platz in den Herzen aller Italienurlauber zu erspielen. Anlasslich ihres 36-jahrigen Bühnenjubilaums bringen Roberto Bianco & Die Abbrunzati Boys nun mit ihrem neuesten Tonträger „Lieder, für immer“ den heißgeliebten Italo-Schlager zurück ins triste Deutschland. Mit Gassenhauern wie „Vino Rosso“ und „Der Abschied hat immer Saison“ und der Hymne „Ponte di Rialto“ werden nicht nur das Dolce Vita und die Belle Ragazze besungen, sondern auch ein Lebensgefühl transportiert, das einst nur südlich der Alpen zwischen Bozen und Palermo gefunden werden konnte. Auch die Live-Konzerte der Herren Bianco & Abbrunzati sind seit jeher ein Erlebnis, wenn sie gemeinsam mit ihrer Show- Band und ihrem Orchester in die Vollen greifen und ihren charmanten Schlager wirken lassen. Und an der Ponte di Rialto singen die Gondolieri von Amore! Ci vediamo!