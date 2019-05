Robin Eichinger, Jung, Verrückt, Emotional und alles andere als Normal. 2015 erkämpfte sich Robin einen Platz im Viertelfinale bei ''Deutschland sucht den Superstar'' und ist seit dem im deutschen Musikbusiness angekommen. Bei zahlreichen Bookings und einer erfolgreichen eigenen Tour trat Robin bereits in sämtlichen Metropolen Deutschlands und Österreichs, unter anderem mit Künstlern wie Kay one und Lena Mayer Landrut auf und erfreut sich am großen Zuspruch seiner zahlreichen Fans. Mit seiner ehrlichen Art trifft der sympathische Mainzer zielsicher in jedes musikalische Herz und versteht es gleichzeitig von der ersten Minute on Stage zu begeistern. Neben seiner frisch auf dem Markt erschienen Single und einigen TV Projekten, steht Robin momentan die meiste Zeit im Studio und arbeitet an seinem Albumrelease.