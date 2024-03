Robin Hood - Das Musical

Robin Hood - für Liebe und Gerechtigkeit ist ein Musical für die ganze Familie. Folgen Sie uns ins finstere Mittelalter, als im 12. Jahrhundert Robin von Locksley den Kampf gegen den korrupten König John mit seiner intriganten Frau Lady Isabelle und dem bösen Sheriff von Nottingham aufnimmt. Robins Mission, das Lösegeld für seinen gefangenen König Richard Löwenherz aufzubringen, scheitert an der Gier und dem Machthunger seiner Gegner, die davon Nichts hören wollen, das Geld mit vollen Händen für Ihr Vergnügen ausgeben und dafür das Volk auspressen. Robin stellt sich auf die Seite der Armen und Hungernden, was dazu führt, dass er geächtet wird und Hab und Gut verliert. Es gelingt ihm als Vogelfreier mit der vorlauten Jess zu fliehen. Eine neue Heimat findet er überraschend im Sherwood Forrest, wo er sich mit den Räubern verbündet, um seine Mission, das Lösegeld für seinen König aufzutreiben, doch noch zu einem erfolgreichen Ende zu führen. Robin wird zu Ihrem Anführer und kämpft mit vollem Einsatz gegen die Ungerechtigkeit. Bei einem der Raubzüge fällt ihnen Lady Marian, die Cousine Richards, in die Hände und es kommt, wie es kommen muss – Robin und Marian verlieben sich. Doch Missverständnisse und Intrigen scheinen das Glück der beiden zu zerstören. Robin landet im Gefängnis und der Sheriff von Nottingham, der selbst ein Auge auf Marian geworfen hat, schmiedet mit Hilfe der intriganten Lady Isabelle einen bösen Plan, um Robin zu vernichten und Marian selbst heiraten zu können. Wird ihr Ränkespiel aufgehen?

Kommen Sie mit uns in die fantasievolle Welt von Robin Hood und seinen Gefährten voller Abenteuer, Intrigen, Freundschaft und der ganz großen Liebe.

„Für England! Für Richard Löwenherz!“

Von Martin Doepke, Elke Schlimbach, Grant Stevens, Hans Holzbecher & Andrea Friedrichs / Produzent u. Gesangscoaching: Christian Million / Regie: Alexander Spazier

Eine Produktion der JAS-Entertainment GmbH und des Fördervereins Junge Akademie Stuttgart e.V.