In "Was ihr wollt" ist nichts wie es scheint und niemand das, was sie/er vorgibt zu sein.

Doch am Ende finden sich lauter glückliche Paare. Nur Malvolio verflucht die Gesellschaft. Zum Abschluss der Jubiläumsspielzeit zeigt die Badische Landesbühne Shakespeares Komödie, die schon die erste Spielzeit 1949/50 geprägt hat. Ein Höhepunkt für Sommertheater.

(Bei schlechtem Wetter in der Aula der Otto - Klenert - Schule, Rathausplatz 7).