Robin Hood

Wenn NEAT (New English American Theatre) im Kulturwerk zu „Panto“ einlädt, so ist damit nicht Pantomime gemeint, wie man sie in Deutschland kennt, sondern eine große britische Tradition! Denn um die Weihnachtszeit herum werden dort landauf, landab Märchenstücke für die ganze Familie aufgeführt, die vollgepackt sind mit schwarzem Humor, Slapstick und Musik.

Während King Richard in Europa auf Tour geht, macht der Sheriff von Nottingham zuhause mit seinen Steuern und schlechten Witzen den Menschen das Leben zur Hölle.

Und Robin und seine Merry Men haben die Nase voll! Als der Sheriff die schöne Marian zwingen will, ihn zu heiraten, beschließen Robin und seine Freunde, den Sheriff für

immer los zu werden. Kommt mit ins Abenteuer mit den Freunden von Robin – alten und neuen! Wie werden ein Barde, ein Zauberer, und ein Pferd, das gar nicht gesprächig ist, den Menschen in England helfen?

Für Kinder und wohlerzogene Erwachsene aller Altersgruppen.