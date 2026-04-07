Robin Kleemann – Between spaces

Zu der Ausstellung Between spaces von Robin Kleemann im Künstlerhaus Heilbronn in der ZIGARRE laden wir Sie und Ihre Freunde herzlich ein.

Optische Verzerrungen, Spiegelungen und Glaselemente dienen als visuelle Metaphern für das individuelle Erleben alltäglicher Situationen und bilden die zentralen Elemente in Robin Kleemanns Arbeit. So wird jedes Werk zu einem Experiment über Kleemanns Blickwinkel und Perspektive – Eine Einladung, das Denken für einen Moment loszulassen, um die Welt jenseits der gewohnten Grenzen zu erfahren.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!