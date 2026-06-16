Robin Paillet setzte sich 2025 als Gewinner des ARD-Wettbewerbs im Fach Trompete durch und erhielt zudem den Sonderpreis für die beste Interpretation der Auftragskomposition.

Schon knapp 120 Jahre zuvor wurden für den Examenswettbewerb am Pariser Konservatorium Kompositionen in Auftrag gegeben – so schuf auch George Enescu seine »Légende« für Trompete und Klavier als Prüfungsstück der musikalischen Ausbildungsstätte. Kommilitone Maurice Ravel hingegen scheiterte mehrfach als Teilnehmer dieses Wettbewerbs, woraufhin er das Konservatorium verlassen musste. Dies tat seiner Kreativität jedoch keinen Abbruch. Eine Auswahl seines umfangreichen Wirkens präsentieren die drei Musiker*innen in der historischen Kelter Bietigheim, darunter Ravels »Le Tombeau de Couperin«. Ursprünglich als Hommage an den französischen Barockkomponisten François Couperin gedacht, erhielt dieses Werk durch seine Entstehung während des Ersten Weltkrieges eine weitere Bedeutung: Der Komponist widmete jeden Satz einem gefallenen Soldaten aus seinem Freundeskreis. Ganz ohne Wettstreit, vielmehr in gemeinsamer Harmonie, beschließt das Trio den Abend mit Claude Debussys langsamem Walzer »La plus que lente«.