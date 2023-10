Thomas Schnabel: „Schicksalsjahr 1923“

Hyperinflation, Aufstände, gescheiterte Putschversuche: Das „Schicksalsjahr“ 1923 prägt das kollektive Gedächtnis Deutschlands bis heute.

Prof. Dr. Thomas Schnabel beleuchtet Chaos und Stabilisierung in der Weimarer Republik und verweist auf demokratische Traditionslinien, deren Auswirkungen bis in die Gegenwart reichen.

Prof. Dr. Thomas Schnabel, 1952 in Heilbronn geboren, studierte Geschichte, Deutsch und Politik an der Universität Freiburg im Breisgau und promovierte mit einer Arbeit über Württemberg zwischen Weimar und Bonn. Er war zunächst bei einem Familienverband tätig und arbeitete seit 1989 an der Vorbereitung der Eröffnung des von 2002 bis zu seiner Pensionierung 2018 von ihm geleiteten Hauses der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart. Er ist Lehrbeauftragter am Historischen Seminar der Universität Heidelberg.

In Kooperation mit dem Theodor Heuss-Freundeskreis und der Reinhold-Maier-Stiftung.