Rock´n Roll Diktator & Alle Bunt Band sowie Popgretel

Gemeinschaftskonzert anlässlich BiBiPop

Rock’n’Roll Diktator ist Liedermacher, Teilzeit-Comedian und performt ausgesprochen ausgelassen. Witzige Wortbeiträge und selbstgebastelte Playbacks sorgen für Kurzweil jenseits des Mainstreams. Im Programm „30 Jahre“ zeichnet er mit viel Selbstironie seinen künstlerischen Werdegang nach: von Bietigheim nach Berlin – mit Zwischenstation in Indonesien - und zurück ins Schwäbische. Es gibt ein Wiedersehen mit Yogi Jörg, kommunistischen Zahnärzten oder schwäbischen Außenseitern in Berlin. Es geht um Sonnenstudios, Seniorenohren, Kiffen und Katholizismus, romantische Blicke auf die B27, indonesische Paarungstänze, und, und, und…. Natürlich wird auch das Lied „Bietigheim“ nicht fehlen. 1994 hatte Rock’n’Roll Diktator als Erster die zunächst als Ulk gemeinte Idee, eine Hymne auf die Kreisstadt zu schreiben und sie so in den Rang von vielbesungenen Orten wie z.B. Paris zu erheben. Alle Bunt Band: Frank Wild, Alex Dannecker, Martin Storz.

„Er überzeugte mit humorvollen, intellektuellen und ironischen Texten“ (Bietigheimer Zeitung).

Popgretel spielen clever, spritzige Musik mit deutschenTexten aus eigener Produktion. Charmant und lebendig präsentieren Sie sich, analog rhythmisiert mit schlauen Gitarren und kräftiger Basszange rocken sie die Bühnen auch ohne Playbacks. Tolle Stimmen und schöner Satzgesang machen die Musik von Popgretel eigenständig. In ihren Texten verarbeiten die drei Musiker ausschließlich eigene Neurosen, Erlebnisse und Fantasien. Der Bogen spannt sich von Erzählungen über Liebe auf Luftmatratzen, Erkenntnis durch Alleinsein sowie derbe Umgangsformen, die durchaus eine Beziehung festigen können, bis hin zur Männerliebe in russischen Datschen. Dabei wird der Verbleib des Marlboromannes ebenso geklärt, wie die wahre Geschichte von Winnetou erzählt.