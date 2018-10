Rock 4 - Acapella

× Erweitern John Klijnen Rock4 Rock4, Maastricht 29-04-2015

Seit fast 15 Jahren touren sie durch mehr als 15 Länder und zählen längst zu den großen etablierten A-Cappella Gruppen. Kein Wunder, nach acht CDs, einer DVD, zahlreichen Preisenund fast 1000 Konzerten ist Rock4 aus der A-Cappella-Szene nicht mehr wegzudenken.Beständig und konsequent gehen die Holländer immer ihren eigenen Weg, brechen Regeln und stellen neue auf. Mal sanft und gefühlvoll leise und manchmal rockig hart, so beeindrucken sie ihreFans in ganz Europa. Doch heute, nach 15 Jahren, ist es an der Zeit, auf ihre eigene „Vocal-Rock-History“ zurückzublicken. Preisgekrönte Interpretationen wie „Uninvited“ (CARA-Award) von Alanis Morissette oder Hits von Phil Collins, Beyoncé und Faithless dürfen dabei genauso wenig fehlenwie Ausschnitte aus der berühmten Queen Show oder dem Sting&Police Programm.Von Rock- und Popklassikern bis zu modernen Songs. Von Led Zeppelin bis Adele. Rock4 singt alles auf seine eigene außergewöhnliche Art und Weise. Ein unübertroffenes, vokales RockKonzert gefüllt mit Leidenschaft, Kraft, Emotion und holländischem Humor.