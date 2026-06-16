Rock am Brühl Festival

Rock am Brühl verspricht rockige Musik vom Feinsten: Hardrock, Ska, Indie, Punk, Rockabilly und vieles mehr. Lederjacke oder Kutte, Stiefel oder Chucks angezogen und raus die Pommesgabel!
Der Eintritt ist frei!
Beim "Rock am Brühl" spielen lokale Bands Punkrock, Ska, Grunge, Metal und vieles mehr. Die Bewirtung erfolgt durch Calwer Vereine.
Freitag, 24.07., ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr)
Samstag, 25.07., ab 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr)
Mit dabei sind in diesem Jahr The Mofos (SkaPunk), Sugar Mamas Revenge (Rock'n'Roll), Leistungsbruch (Punkrock), Ray Black & The Flying Carpents (Rockabilly), Rolldogx (Alternative), Dead Men's Diner (ThrashMetal), Die HeyDays (Indierock), Breathing Mess (Frunge), Milalove & Friends (Rock) und Clueless (Rock)