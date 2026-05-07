Rock am Stollen 2026

Das legendäre Festival ROCK AM STOLLEN ist wieder zurück! Größer, lauter und wilder als je zuvor!
Sei dabei, wenn der Stollen in Aalen bebt und wir gemeinsam den Sommer einläuten!
Info
DRK-Vereinsheim Aalen 73432 Aalen
Konzerte & Live-Musik
bis
DRK-Vereinsheim Aalen 73432 Aalen
Das legendäre Festival ROCK AM STOLLEN ist wieder zurück! Größer, lauter und wilder als je zuvor!
Sei dabei, wenn der Stollen in Aalen bebt und wir gemeinsam den Sommer einläuten!
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