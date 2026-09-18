Rock auf dem Berg - Fünfkommanull 5.0

Am Samstag, 17. Oktober wird das Hofgut Übersberg zur Rockbühne!
Freut euch auf einen Abend mit Live-Musik, ordentlich Stimmung und echtem Rock-Feeling.
Info
Hofgut Übersberg Am Übersberg 1, 72793 Pfullingen
Konzerte & Live-Musik
Hofgut Übersberg Am Übersberg 1, 72793 Pfullingen
Am Samstag, 17. Oktober wird das Hofgut Übersberg zur Rockbühne!
Freut euch auf einen Abend mit Live-Musik, ordentlich Stimmung und echtem Rock-Feeling.
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