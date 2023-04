Rock-Bade-Party "Rock on the water"

CHARISMA-der Chor veranstaltet zusammen mit den Stadtwerken Aalen eine große Rock-Bade-Party in den Limes-Thermen Aalen. Unter dem Titel „ROCK ON THE WATER“ reiht sich dieses einmalige, in der Region noch nie dagewesene Konzept in die Reihe ungewöhnlicher und innovativer Konzerte des Chores ein. Die Stadtwerke Aalen stellen die Limes-Thermen als herausragende Location in der Region zur Verfügung. DJ Gianluca, der in der Aalener Clubszene bekannt ist, wird vor dem CHARISMA-Konzert und anschließend für die richtige Party-Stimmung einheizen. Die Gäste können ab 19.00 Uhr die Therme nutzen. Es werden alle Bereiche, außer Saunen, an diesem Abend geöffnet sein. Nicht-Badende sind ebenfalls willkommen, sollten aber Badeschuhe mitbringen. Im Eintrittspreis ist die Nutzung der Therme und der Konzerteintritt enthalten. CHARISMA-der Chor performt zusammen mit einer Band aus hochkarätigen Musikern aus der Region ein Programm aus bekannten Rock-Klassikern. Die musikalische Leitung hat Richard Vogelmann. Ausgefeilte Lichteffekte sorgen für partygerechte Illumination und an der Poolbar können die Besucher leckere Cocktails und andere Getränke genießen.