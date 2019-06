Rock - das Musical

Eine kleine Gruppe talentierter Darsteller wird für eine neue Show engagiert. Was die neue Cast aber noch nicht weiß: die Show, für die sie ausgewählt wurde, gibt es noch gar nicht. Die neu engagierten Darsteller sollen in Eigenregie etwas auf die Beine stellen, ohne dafür irgendwelche Vorgaben zu erhalten.

Etwas Spektakuläres, Aufsehenerregendes soll her, egal welches Genre. Es passiert, was passieren muss: Die völlig unterschiedlichen Darsteller können sich nicht einigen und so entsteht ein bunter Wettstreit aus Ideen, Vorschlägen und Wünschen. Verschiedenen Egos und unterschiedliche Vorstellungen und Vorlieben prallen aufeinander und die ganze Gruppe gerät darüber immer wieder in neue Konflikte. Letztlich kristallisiert sich heraus, Musical oder Rock – das ist hier die alles entscheidende Frage. Die Suche nach „Der Show“ wird so zur Reise durch alle Facetten des Musicals und der Popmusik und was letztlich dabei herauskommt…...lassen Sie sich überraschen! Lachen und leiden sie mit den unterschiedlichen Darstellern auf Ihrer abwechslungsreichen Suche nach dem ganz großen Wurf.

Die Show wurde von den Darstellern tatsächlich selbst entwickelt, das Drehbuch selbst geschrieben und die Musiknummern aus Musicals und Popsongs aller Sparten ausgesucht. Freuen Sie sich auf einen amüsanten, abwechslungsreichen Abend gespickt mit mitreißenden Gesangs- und Tanznummern aller Genres.

