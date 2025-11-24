ROCK im Einstein

Cover ROCK im Doppelpack.
Zwei Bands aus Heilbronn --> Super Party und ganz viel Spaß!
Ein explosiver Mix aus Classic Rock, Punk & Metal.
Einstein Heilbronn Böckinger-Wasen-Weg 1, 74080 Heilbronn
SMELLY CARPET & REDHOUSE HABIT
