Im Rahmen der Abiturvorbereitung unterstützen die Schüler & Schülerinnen der 11. Jahrgangsstufe des Röntgengymnasiums den deutschen Kinderschutzbund bei ihrem Projekt Kind=Kind. In Folge dieser Kooperation organisieren die Schüler dieses Konzert, bei welchem die Bands unentgeltlich auftreten. Dadurch kann der komplette Erlös des Abends verwendet werden, um das Projekt, bei welchem förderbedürftige Kinder zusätzliche Unterstützung beim Lesen angeboten wird, zu finanzieren. Das Motto „Rock for education“ spiegelt sich auch in den auftretenden Bands Devious, Chade und Black Riding Hood wieder.

Black Riding Hood (Stoner/Doom) überzeugt durch eine einmalige Mischung verschiedener Genres. Groovige und gleichzeitig melodiöse Gitarrenriffs verschmelzen mit den funkig-psychedelischen Klängen der Hammond Orgel, flankiert von ausdrucksstarken Vocals und atmosphärischen Keyboard Sounds.

DeviousIm Jahr 2017 fanden sich 4 Musiker zusammen, um gemeinsam einen neuen Weg zu gehen. Nachdem die ersten Songs geschrieben, die ersten Gigs gespielt und die ersten positiven Kritiken eingefahren waren, ging es für die Band mit den knackigen Stonersounds und der tollen Frauenstimme steil bergauf.

Chade5 Jungs, viel Bier und ein Treffen im Keller eines Musterhauses, daraus entstand Chade. Sie kombinieren Einflüssen verschiedener Musikstile von Metal über SKA, Punkrock und Funk bis Blues mit sowohl englischen als auch deutschen Texten. Ohne elektronische Untermalung beeindruckt Chade die Zuhörer mit direkter, ungefilterter Musik.