Rock im Hangar

Rock und Party – das verspricht die HANGAR-Rock-Party die am zweiten November 2019 mit fetten Rocksounds in ihre dritte Runde startet.

Sei dabei wenn nach dem Opener NowhereMen die Lokalmatadoren Hazard, Noise Pollution und The Cockroach den HANGAR in Crailsheim rocken.

In einer einmaligen Atmosphäre mit gigantischem Licht und ausgefeiltem Spitzensound könnt Ihr so richtig abfeiern und abrocken!

Zu den Bands:

Bevor die drei Hauptbands den HANGAR rocken, bringen die vier Herren der Band NowhereMen als Opener den unverkennbaren Sound der „Fab Four “ auf die Bühne. Seit 2018 aus einem „Bierlaune-Projekt“ entstanden, steht bei ihnen der Spaß an der Musik der Beatles im Vordergrund, was sie wohltuend von den vielen Coverbands unterscheidet, bei denen Pilzkopf-Perücken und graue Anzüge die Hauptrolle spielen.

Mit Hazard kommt ehrliche handgemachte Rock- und Metal-Musik zum Abrocken und Abfeiern – und das bereits seit 12 Jahren und weit über die Grenzen Crailsheims hinaus. Mit Songs von AC/DC über Black Sabbath, Guns ´n Roses, Iron Maiden, Jimi Hendrix, Kiss und Metallica bis hin zu ZZ Top bieten sie dem Publikum die gesamte Bandbreite mehrerer Jahrzehnte an Metal-Musikgeschichte.

Noise Pollution – diese Musiker sprengen alle Genregrenzen und nehmen ihre Zuhörer mit auf eine geniale musikalische Rockrevue. Von den 60ern bis zu den 80ern ist hier für jeden etwas dabei: Blues, Country, Folk oder Jazz – diese Band bedient jeden Musikgeschmack. „Wir covern nicht, wir interpretieren“ verspricht die Band, die ihr Publikum mit exquisiter Songauswahl, filigranen dreistimmigen Chorarrangements und jeder Menge Bühnenerfahrung begeistert.

The Cockroach sorgte bereits im letzten Jahr für begeisterte Partystimmung. Handgemachter Coverrock vom Feinsten aus 50 Jahren Musikgeschichte werden hier von den fünf Jungs aus Crailsheim abgeliefert. Eine tolle Bühnenshow, Spaß am Entertainment und musikalische Leidenschaft werden sicher auch in diesem Jahr wieder mitreißen.

Mit einem gemeinsamen Song wollen die Bands des Abends den Spaß für das Publikum noch vervielfachen. Auf das Ergebnis darf man gespannt sein. Dem Abfeiern mit Freunden, Bekannten und neuen Gesichtern steht also nichts im Wege. Ab 1 Uhr geht die Party für alle, die noch nicht genug haben, im Foyer des HANGAR weiter, wo ein DJ zur After Show Party einlädt. Für fünf Euro können Nachtschwärmer auch nur den Party-Teil des Abends besuchen.

Neu dabei ist am 3. November die Stadtkapelle Crailsheim. Die Musiker um Dirigent Franz Matysiak sorgen für einen gehaltvollen Bigbandsound, der aufhorchen lässt. Das hohe Niveau der Kapelle ist längst über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Rockig erlebt man sie trotzdem nur selten. Man darf also gespannt sein. Zahlreiche lokale Unternehmen und Institutionen machen den Auftritt der lokalen Musikerinnen und Musiker in dieser Form erst möglich. „Rock im Hangar“ wird unterstützt von der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG, der Lightfactory Crailsheim, der Stegmaier Group, von Ley – Ihr Barlieferant, von Axel Huß Immobilien, dem Hohenloher Tagblatt (Südwest Presse), der Media Resource Group, von Radio Ton und der Stadt Crailsheim.

Info: Einlass (Veranstaltung ab 18 Jahre) ist um 17 Uhr. Karten im Vorverkauf kosten 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Tickets gibt es beim Hohenloher Tagblatt, beim Automobilforum Stegmaier in Roßfeld, im Bürgerbüro der Stadt Crailsheim, bei Zweirad Stegmaier in der Langen Straße, bei der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim EG und bei Hoffmanns Cafebar.