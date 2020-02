Der Abend, an dem der Rothirsch zusammenbricht und das Röhren der Fans die Rotkühe besticht! Wir entladen die gesamte Metalspannung der Region an einem Abend und feiern Headbangers Haircut mit 2 Ohm und 9,99 Megawatt! Anfahrt: Parkplätze sind direkt am Erdhaus vorhanden - Von der B290 abbiegen und gerade aus in den Wald der Beschilderung folgen. (49°28'17.4"N 9°47'03.4"E )