Rock in den Mai mit 7More Days

7 MORE DAYS – das ist Rockmusik aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte.In ihrem Programm spielen sich die fünf Musiker durch die diversen Stilrichtungen des Rocks.Ausgesuchte Klassiker oder Party Rock Hits. Immer nah am Original und doch anders.Ganz anders als so manche typische Coverband spielt 7 MORE DAYS auch eigene Songs.