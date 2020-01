Rock in Stuttgart

Taper Off:

Wir sind eine junge Rockband aus Kirchheim Teck!

Also Duo (Gitarre und Bass) spielen wir energiegeladen Rock!

Beyond Confidence:

Forming in 2019, Beyond Confidence merge elements of alternative rock, post-hardcore, pop punk and thick guitar parts into an original contemporary blend.

The five-piece group from Southern Germany (Stuttgart) combine emotional lyrics with catchy hooks.

Vier Typen:

Drauf und Dran!

Wir machen uns auf den Weg, Musik unter Euch zu bringen - egal welche Bühne, egal welches Wetter. Mit fetziger Laune und fetziger Party - und echte Musik!

Klassischer Punkrock und doch nicht, so mischen wir vier unseren Stil und bringen die Bühne mit Euch zum Beben. Egal wann, egal wie, das Bier fließt und BHs fliegen.

Lass rocken!

Story Of March:

Seit geraumer Zeit sind The Story Of March auf vielen verschiedenen Bühnen nicht mehr wegzudenken. Bereits seit 2014 gehen ihre

melodischen Songs und tiefgreifenden Texte nicht mehr aus dem Ohr. Die aus Reutlingen und Umgebung stammenden Bandmitglieder

überzeugen dabei nicht nur durch ihre lockere Art. Ob große oder kleine Bühne, die 4 Jungs reißen einfach ab und sind immer einen Besuch wert!