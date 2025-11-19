"Rock into 2026" mit Gentlemen of Rock

Gentlemen of Rock bieten eine erstklassige Show, vollgepackt mit Klassikern aus 4 Dekaden Musikgeschichte.

Das Repertoire der Band beinhaltet Coverversionen von Classic-Rock-Perlen der 70er über 80er/90er bis zu modernen Alternativesounds.

Eine mitreißende Mischung der größten Hits aus Classic Rock, Hard Rock und Alternative wird die Zehntscheuer zum Kochen bringen. Party garantiert! Das Auge hört auch mit – deswegen ergänzen die Gentlemen of Rock ihren Sound mit einer fulminanten Lichtshow.

Zuckende Lichtblitze und kreisende Lichtkegel sind der passende Rahmen für die hochenergetische Performance des Sechsers. Die 6 Gentlemen and the Lady bündeln die Erfahrung aus hunderten Auftritten mit enormer Spielfreude, einem Hang zur Perfektion und einer riesigen Portion Herzblut und Liebe zur Rockmusik.