Die Classicrock-Band Lat in Rock tritt am Samstag, 5. Oktober um 20 Uhr im Haus der Bürgerwache auf. Einlass ist ab 19 Uhr.

Lat In Rock ist eine Classic, Blues und Latino Cover Rockband aus dem Raum Reutlingen mit dem legendären Woodstock Sound. Es ist alles dabei, was in den 60er und 70er Jahren den Sound geprägt hat und amtlich war: Hammond B3 mit Lesli, Piano, Guitar, Bass, Drums, Vocal und Percussion.