Rock Legends: The Rock Explosion Tour 2025

ROCK LEGENDS powered by Hard Rock Cafe bringt Superstars des Classic Rock auf die Bühne, die – begleitet von der großartigen Rock Legends Band – ihre gefeierten Hymnen präsentieren.

Headliner der ersten ROCK LEGENDS Tour powered by Hard Rock Cafe ist kein Geringerer als Joe Lynn Turner! Der Ex-Sänger von RAINBOW und DEEP PURPLE verfügt immer noch über eine der großartigsten Rock-Stimmen aller Zeiten und wird das Publikum mit Mega-Hits wie „I Surrender“, „Since You‘ve Been Gone“ und vielen weiteren legendären Ohrwürmern verzücken. Und auch die vier weiteren Top-Acts der ersten ROCK LEGENDS-Tour powered by Hard Rock Cafe können sich mehr als Hören und Sehen lassen!

Marc Storace von Krokus: Der Shouter der mehrfach platin-dekorierten Schweizer Rock-Garde KROKUS heizt dem Rock Legends Publikum mit Krachern wie „Bedside Radio“ ein.

Der aus Malta stammende Sänger bekam 1983 mit Krokus die Ehrenbürgerschaft in der US-amerikanischen Musikstadt Memphis, Tennessee!

Eric Martin von Mr. Big: Die Hard Rock Giganten MR. BIG aus Los Angeles setzen sich zur Ruhe, doch ihr Sänger bleibt genauso aktiv wie stimmgewaltig. Mr. Martin hat die Mr. Big Superhits „To Be With You” und „Wild World” im Programm! Paul Shortino von Quiet Riot: Der Metal-Entertainer aus Las Vegas heizte dem Publikum schon auf der gefeierten Rock meets Classic-Tour 2024 mit Songs wie „Cum On Feel The Noize” und „Bang Your Head (Metal Health)” mächtig ein. Der gleichnamige QUIET RIOT Longplayer „Metal Health” war 1983 das erste Metal Album, das Nummer 1 der US-amerikanischen Billboard Charts erreichte!

Als Special Guest mit an Bord ist die wundervolle ROBIN BECK. Die charmante AOR-Rockröhre aus New York hat ihre Welthits „First Time“ (Coca-Cola Werbesong von 1988) „Tears In The Rain“ im Gepäck!