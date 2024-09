ROCK MEETS CLASSIC - SIGGI SCHWARZ mit Band feat. Markus Engelstaedter & FRANKFURTER SINFONIKER

Milestones of Rock, die Rock-Highlights der 60er, 70er und 80 er Jahre

SA 14.9.2024, Heidenheim, Waldorfschule - Festsaal, 20.00 Uhr

Am Samstag, den 14.9.2024 gibt der Heidenheimer Gitarrist Siggi Schwarz zusammen mit seiner internationalen, hochkarätigen Band und den großartigen Frankfurter Sinfonikern zur großen Feier von 50 Jahre Kulturraum Waldorfschule im Festsaal der Heidenheimer Waldorfschule ein Konzert.

Siggi Schwarz & die Frankfurter Sinfoniker nehmen die Zuhörer auf eine Zeitreise der Rock-Geschichte mit und sie tun das mit Evergreens, wie Hotel California von den Eagles, Stairway To Heaven von Led Zeppelin, Bohemian Rhapsody von Queen, Jump von Van Halen, Eye of the Tiger von Survivior, Layla von Eric Clapton, All along the Watchtower von Jimi Hendrix, Africa von Toto, Imagine von John Lennon, Final Countdown von Europe und einigen mehr.

Der Regensburger Ausnahmesänger Markus Engelstaedter, der mit seiner vier Oktaven Stimme zu den besten Queen und Freddie Mercury Interpreten Europas zählt und das gefühlvolle und virtuose Gitarrenspiel von Siggi Schwarz machen dieses Format zu etwas ganz Besonderem.

Siggi Schwarz, der 2023 sein 50- Jähriges Bühnenjubiläum feierte, hat in seiner Karriere schon mit vielen Rock-Legenden von Bryan Adams bis ZZ Top im Studio oder auf der Bühne zusammen gearbeitet und zählt zur Creme der europäischen Spitzengitarristen.

Die FRANKFURTER SINFONIKER wurden 1986 gegründet. Die musikalische Flexibilität der Orchestermitglieder und viele Crossover Projekte kennzeichnen die abwechslungsreiche Orchestergeschichte. Ein Philharmonisches Orchester, dass es versteht zu rocken und zu grooven!

Wir freuen uns sehr auf dieses Konzert!