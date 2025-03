Rock meets Classic startet Vorverkauf für große Tournee 2025

Mit dabei: Sänger Fran Cosmo von US-Supergroup BOSTON

Die aktuelle Rock meets Classic Tour 2024 ist gerade erst mit großem Erfolg und

ausverkauften Shows gestartet, da kündigt Veranstalter Manfred Hertlein (Würzburg)

auch schon eine weitere große RmC-Tour für 2025 an!

Diese startet am 3. April nächsten Jahres in Regensburg und gastiert u.a. in Frankfurt,

München, Nürnberg und Würzburg. Als ersten bestätigten Act präsentiert Hertlein für

2025 eine echte Sensation: Fran Cosmo, den langjährigen Frontmann der US Supergroup

BOSTON.

Hertlein: „Wir sind unglaublich froh und stolz, unserem tollen Publikum einen solchen

Top-Act für 2025 präsentieren zu können. Wir sind gerade mit etlichen hochkarätigen

Künstlern in sehr guten Gesprächen. Die Fans dürfen sich in den kommenden Wochen

noch auf weitere legendäre Stars für die RmC-Tour 2025 freuen.

Fran Cosmo war von 1992– 2004 Leadsänger von Boston und ist auf deren Top-Album

„Walk On“ zu hören, auf dem sich mit „I need Your Love“ und dem Titel-Track auch zwei

Top 10 Hits befinden. Bei Rock meets Classic wird Cosmo die Zuschauer natürlich auch

mit den BOSTON Mega-Krachern „More Than A Feeling”, „Peace Of Mind“ oder

“Amanda” begeistern!