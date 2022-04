Rock meets Trödel mit "Maria & The Rhythm Boosters"

"Rock meet´s Trödel"

Wo gibt es das schon? – Tolle Musik hören im größten Wohnzimmer Albstadts und ganz nebenbei noch skurrile, witzige oder edle Deko entdecken.

Unser nächstes Musikevent am 14.05.2022 steht an: Entspanntes Stöbern, trödeln und entdecken................im Juwel in Margrethausen bei toller Wohnzimmer - Atmosphäre mit Livemusik von " Maria & The Rhythm Boosters "

Freut Euch auf einen musikalischen Hochgenuss der anderen Art im JUWEL!

Maria & The Rhythm Boosters ist die neue Band von Melanie Maria Munoz-Rodriguez (Vocals/Gitarre) und Paddy Brohammer (Gitarre/Vocals). Komplettiert wird das Line-up von Gerhard Gä Mattes (Kontrabass) und Erik Lassmann (Schlagzeug). Der Bandname gibt schon einen Hinweis, wohin die musikalische Reise geht. Maria und ihre Jungs spielen klassischen Rockabilly und Rock´n Roll, mit messerscharfen Surfgitarren, slappendem Kontrabass und wildem Schlagzeug. Darüber thront die Stimme der Spanierin Maria. Mit andalusischer Leidenschaft rockt sie ihre Songs, neben eigenen Liedern, die der alten Heldinnen und Helden. Fast alle Musiker sind Profis, die schon lange im Geschäft sind, diverse CD´s produziert haben und auch Fernseh- und Radio Erfahrung vorweisen können.

Wenn's nix kostet, ist's auch nichts"- denken so vielleicht die Musikfreunde in der Regel? Gegen Eintritt natürlich - denn was gut ist, darf auch ruhig die Geldbörse belasten. Wir lassen den Hut rumgehen...........also doch nicht ganz umsonst......zwinker......eine Spende für den/die tollen Musiker. Einlass ab 19:30 Uhr, bitte kommt rechtzeitig, da wir nur begrenzt Platz haben. Bitte auch die Parkplätze am Friedhof benutzen.

Wir freuen uns schon heute auf Euch.

Bis bald Euer Juwel Team und Maria & The Rhythm Boosters