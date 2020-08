Rock meets Trödel mit "Feneks-best cover rock"

"Rock meet´s Trödel"

Wo gibt es das schon? – Tolle Musik hören im größten Wohnzimmer Albstadts und ganz nebenbei noch skurrile, witzige oder edle Deko entdecken.

Unser nächstes Musikevent am 05.09.2020 steht an: Entspanntes Stöbern, trödeln und entdecken................im neugestalteten Juwel bei toller Wohnzimmer - Atmosphäre mit Livemusik von " Feneks - best cover rock "

Freut Euch auf einen musikalischen Hochgenuss der anderen Art im JUWEL!

Die 'FENEKS' bestehen aus vier Musikern und kommen aus der Region Geislingen, Rangendingen, Grosselfingen)

Sie machen seit über 30 Jahren zusammen Musik in verschiedenen Bands (u.a. 'ONB', 'Oldie Night Band', 'Die Neue 107,7 Live-Band', 'Glitter Rocks', und einige andere)