Rock meets Trödel

Wo gibt es das schon? – Tolle Musik hören im größten Wohnzimmer Albstadts und ganz nebenbei noch skurrile, witzige oder edle Deko entdecken.

Unser nächstes Musikevent am 21.03.2020 steht an: Entspanntes Stöbern, trödeln und entdecken................im neugestalteten Juwel bei toller Wohnzimmer - Atmosphäre mit Livemusik von " The Dewy Lillies "

Freut Euch auf einen musikalischen Hochgenuss der anderen Art im JUWEL!

Musik „aus Leidenschaft und mit Ambition“, das vermitteln die sechs Musiker von „The Dewy Lilies“ auf ihre ganz eigene Art und Weise. Mit "hand-made" Rock, Pop und Funk lassen es die kreativen Musiker auf der Bühne richtig krachen und begeistern ihr Publikum mit eigenen Interpretationen von Rock-Klassikern bis hin zu aktuellen Charthits.

Mitglieder der Band:

Davor (Keys), Marcello (Guit), Verena (Voc), Marcus (Bass), Alessandro (Guit/Voc), Swen (Drums)

Schaut auch hier bei Facebook unter: The Dewy Lillies

Gute Laune Garantiert!

Lasst Euch überraschen und kommt vorbei!

Eintritt frei, wir lassen allerdings den Hut rumgehen...........also doch nicht ganz umsonst......zwinker......eine Spende oder auch Wertschätzung für den/die tollen Musiker. Einlass ab 19:30 Uhr, bitte kommt rechtzeitig, da wir nur begrenzt Platz haben. Bitte Parkplätze am Friedhof nutzen. Wir freuen uns schon heute auf Euch. Bis bald Euer Juwel Team und Dewy Lillies