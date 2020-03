Rock meets Trödel

Wo gibt es das schon? – Tolle Musik hören im größten Wohnzimmer Albstadts und ganz nebenbei noch skurrile, witzige oder edle Deko entdecken.

Unser nächstes Musikevent am 30.04.20 steht an: Entspanntes Stöbern, trödeln und entdecken................im neugestalteten Juwel bei toller Wohnzimmer - Atmosphäre mit Livemusik von " Smith & Hughes " Freut Euch auf einen musikalischen Hochgenuss mit Coversongs der anderen Art im JUWEL! Mit über 10 Instrumenten kreieren die Jungs Akkustik-Interpretationen, die Ihr nicht für möglich haltet! Von Blues, Rock, Irish Folk bis Bluegrass und Southern Rock, alles dabei und selbstverständlich auch ein paar selbst komponierte Songs sind am Start! Lasst Euch überraschen und kommt vorbei! Smith & Hughes live im Juwel am 30.04.20 Eintritt frei, wir lassen allerdings den Hut rumgehen...........also doch nicht ganz umsonst......zwinker......eine Spende oder auch Wertschätzung für den/die tollen Musiker. Einlass ab 19:30 Uhr, bitte kommt rechtzeitig, da wir nur begrenzt Platz haben. Wir freuen uns schon heute auf Euch. Bis bald Euer Juwel-Team und Smith & Hughes