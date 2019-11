Rock meets Trödel

"Rock meet´s Trödel"

Wo gibt es das schon? – Tolle Musik hören im größten Wohnzimmer Albstadts und ganz nebenbei noch skurrile, witzige oder edle Deko entdecken.

Unser nächstes Musikevent am 28.12.2019 steht an: Entspanntes Stöbern, trödeln und entdecken................im Juwel in Margrethausen bei toller Wohnzimmer - Atmosphäre mit Livemusik von " Walter F. Diet´s MAYBUG acoustic "

Freut Euch auf einen musikalischen Hochgenuss der anderen Art im JUWEL!

Walter F. Diet's MAYBUG acoustic Maybug light oder Walter F. Diet unplugged oder wie auch immer man diese Band nennen mag... es geht um Walter's Lieder. Kein Schlagzeug, kein 'Bass, keine E-Gitarren und trotzdem der volle Sound. Ende Dezember 2019 / Anfang Januar 2020 erfüllt sich Walter Dieterle - alias Walter F. Diet - damit einen Traum. Seine eigenen Lieder und ein paar auserwählte Perlen anderer Komponisten in einer "vollen unplugged " Version. Also nicht nur er und seine Gitarre und auch nicht in der mehr elektrischen Maybug Version. Zwei akustik Gitarren, ein Piano, eine Geige, Percussions, Flöten, Mandoline, und 5 Menschen die singen. 15 LPs/Cds hat Walter inzwischen aufgenommen, CDs für Künstler wie Bernd Witthüser, Linkmichel, Mørt, Gavin James usw. produziert, Lieder für Wurzelsepp komponiert, zwei Bücher geschrieben, eine Kulturkneipe über 25 Jahre aufgebaut..... ......ein ganzes Leben für die Kultur und da besonders für die Musik und jetzt noch ein neues Projekt. Dieser Mann steckt so voller Tatendrang, dass es einem schwindelig werden könnte. Neben Walter (Gitarren, Mandoline, Percussion, Harmonika) agieren sein Duo-Partner Michael Buck (Piano, Gesang Akkordeon), Mørt Baur (Plan B Gitarre, Gesang), Daniela Elisabeth Müller (Ex-Wendrsonn Geige, Gesang), Nina Stiegelbauer (zu jung für eine ex-Band- Flöte, Gesang) und Anja Stiegelbauer (zu jung für eine ex-Band - Gesang, Percussion). Seit 40 Jahren ist Walter F. Diet nun schon mit seinen Liedern und den Liedern seiner Idole unterwegs. Von Friesland bis Bayern, von Dänemark bis in die Schweiz, ein paar Ausflüge in die USA und nach England, es gibt kaum einen Fleck den der Vollblutmusiker nicht besucht hat. Mehr als 2000 Konzerte und er kann noch immer nicht genug bekommen.

MAYBUG acoustic live im Juwel am 28.12.2019

Wenn's nix kostet, ist's auch nichts"- denken so vielleicht die Musikfreunde in der Regel? Gegen Eintritt natürlich - denn was gut ist, darf auch ruhig die Geldbörse belasten. Wir lassen den Hut rumgehen...........also doch nicht ganz umsonst......zwinker......eine Spende für den/die tollen Musiker. Einlass ab 19:30 Uhr, bitte kommt rechtzeitig, da wir nur begrenzt Platz haben. Bitte auch die Parkplätze am Friedhof benutzen.

Wir freuen uns schon heute auf Euch.

Bis bald Euer Juwel Team und MAYBUG acoustic