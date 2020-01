Rock meets Trödel

"Rock meet´s Trödel"

Wo gibt es das schon? – Tolle Musik hören im größten Wohnzimmer Albstadts und ganz nebenbei noch skurrile, witzige oder edle Deko entdecken.

Unser nächstes Musikevent am 15.02.20 steht an: Entspanntes Stöbern, trödeln und entdecken................im Juwel in Margrethausen bei toller Wohnzimmer - Atmosphäre mit Livemusik von " Indigo - The Band "

Freut Euch auf einen musikalischen Hochgenuss der anderen Art im JUWEL!

Rock/Metal/Blues /Pop Klassiker quer durchs Genre!

Lasst Euch überraschen und kommt vorbei!

Indigo - The Band live im Juwel am 15.02.20

Wenn's nix kostet, ist's auch nichts"- denken so vielleicht die Musikfreunde in der Regel? Gegen Eintritt natürlich - denn was gut ist, darf auch ruhig die Geldbörse belasten. Wir lassen den Hut rumgehen...........also doch nicht ganz umsonst......zwinker......eine Spende für den/die tollen Musiker. Einlass ab 19:30 Uhr, bitte kommt rechtzeitig, da wir nur begrenzt Platz haben. Bitte auch die Parkplätze am Friedhof benutzen.

Wir freuen uns schon heute auf Euch.

Bis bald Euer Juwel Team und Indigo