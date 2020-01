Rock meets Trödel

"Rock meet´s Trödel"

Wo gibt es das schon? – Tolle Musik hören im größten Wohnzimmer Albstadts und ganz nebenbei noch skurrile, witzige oder edle Deko entdecken.

Unser nächstes Musikevent am 22.02.2020 steht an: Entspanntes Stöbern, trödeln und entdecken................im Juwel in Margrethausen bei toller Wohnzimmer - Atmosphäre mit Livemusik von " Dan & The Desperados "

Freut Euch auf einen musikalischen Hochgenuss der anderen Art im JUWEL!

Dan & The Desperados:

Eine explosive Mischung aus Alternative Country, Blues, Rock´n´Roll und Bluegrass oder kurz „POWERGRASS“ . Grundlage sind die Songs von Singer/Songwriter Daniel Imeson-Allmayer. Unterstützt wird er von Bassist Dominik Rothweiler und Schlagzeuger Moritz Schreiber. Unverfälschter Sound und prägnante Lyrics sind die Markenzeichen der eigenwilligen Combo aus dem Bodenseekreis. Natürlich darf eine musikalische Verneigung vor dem großartigen Johnny Cash nicht fehlen .

“It´s real, it´s raw, it´s loud and fast, all you need is powergras

Dan & The Desperados live im Juwel am 22.02.2020

Wenn's nix kostet, ist's auch nichts"- denken so vielleicht die Musikfreunde in der Regel? Gegen Eintritt natürlich - denn was gut ist, darf auch ruhig die Geldbörse belasten. Wir lassen den Hut rumgehen...........also doch nicht ganz umsonst......zwinker......eine Spende für den/die tollen Musiker. Einlass ab 19:30 Uhr, bitte kommt rechtzeitig, da wir nur begrenzt Platz haben. Bitte auch die Parkplätze am Friedhof benutzen.

Wir freuen uns schon heute auf Euch.

Bis bald Euer Juwel Team und Dan & The Desperados