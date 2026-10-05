Rock und Metal Night im Frapé

× Erweitern Fotograf: Holger BewersdorfRechte bei der Band NeoZoon NeoZoon

Gleich drei Bands treten im Frapé zur Rock & Metal Night auf: Zum Auftakt gibt es feinsten Progressive Rock von Cab Driver aus Böblingen. NeoZoon aus Aalen spielt deutschsprachigen Alternative Rock, bevor es von Kavrila aus Hamburg Doom Punk auf die Ohren gibt.

KAVRILA bewegen sich seit jeher im Spannungsfeld dessen, was die Band selbst als Doom Punk versteht. Verwurzelt in Themen wie Verbundenheit, Verlust, Selbstzerstörung, Heilung und Wiedergeburt, erkundet ihr neues Album „Transcend“, was geschieht, wenn das Leben einem alles nimmt. Es geht um Verrat, Trauer und die Konfrontation mit den dunkelsten Winkeln des eigenen Ichs, ohne den Blick abzuwenden. Es geht darum, die Mauern um dein Herz einzureißen und sich dennoch für Liebe statt Bitterkeit, für Ehrlichkeit statt Bequemlichkeit und für Verbundenheit statt Isolation zu entscheiden.

NeoZooN ist eine energiegeladene Formation, die sich dem kraftvollen, alternativen Melodic-Rock verschrieben hat. Ihre Musik ist geprägt von einer eindrucksvollen Mischung aus brettharten Riffs und schwebenden, sphärischen Sounds.

Die Songs, mit ihren eingängigen Hooklines, besitzen einen 100%igen Ohrwurmcharakter. Deutschsprachige Texte laden dazu ein, auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins zu gehen, und reflektieren dabei Hoffnungen, Erwartungen und Widersprüche auf eine mitreißende Art und Weise.